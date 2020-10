Federica Panicucci in lacrime a Verissimo | “Non lo supererò mai…”

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un’altra imperdibile puntata quella di ieri, 17 ottobre, a. Tra i vari ospiti era presente anche. La conduttrice ha deciso di raccontarsi a cuore aperto a pochi giorni dall’uscita del suo libro, Il coraggio di essere felici, nel quale affronta le tappe più importanti della sua vita. Dalla sua infanzia al suo matrimonio finito fino alla sua rinascita, ma parlerà anche del forte dolore provocato dalla perdita del padre, che l’ha portata ad avere una nuova visione della vita. Nel frattempo, la conduttrice ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per dare qualche anticipazione sui temi che verranno trattati nel suo libro e, durante la sua intervista, non sono mancati momenti di commozione.ricorda il papà: “Il mio ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - Italia_Notizie : 'Ci sono momenti in cui non riesci a essere positiva'. E il dramma di Federica Panicucci - Notiziedi_it : Federica Panicucci a Verissimo: il commosso ricordo del padre | Video Mediaset - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #6: Il coraggio di essere felice Federica Panicucci editore Sperling & Kupfe… - juleicyeufracia : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr, @fede_panicucci @… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Il dolore per la morte del padre è ancora molto forte e ora Federica Panicucci lo rivela a Verissimo e negli studi Mediaset non riesce a contenere le lacrime Federica Panicucc i non è riuscita a conte ...Su Leggo.it le ultime novità. Eva Grimaldi choc a Verissimo: «Stavo per morire, ho vissuto con un solo seno...». Silvia Toffanin incredula. Oggi, l'attrice veneta ...