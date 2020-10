Covid, allarme Interpol: ferretti mascherine possono essere usati per aprire le manette (Di domenica 18 ottobre 2020) mascherine usate per nascondere la droga o, smontando il ferretto da stringere al naso, per aprire le manette. L'allarme è partito dall'Interpol ed è arrivato al ministero dell'Interno che ha mandato una circolare a tutte le questure d'Italia e alle altre forze dell'ordine. "Non abbiamo avuto ancora casi di aperture delle manette - si legge nel documento - ma invitiamo tutti gli operatori a prestare la massima attenzione nelle fasi del fermo, trasporto e sorveglianza delle persone sottoposte a controllo di polizia. Al momento le segnalazioni sono arrivate dall'estero". Da Bruxelles è stato allegato anche un video che mostra come il ferretto possa essere usato per aprire le manette. Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 ottobre 2020)usate per nascondere la droga o, smontando il ferretto da stringere al naso, perle. L'è partito dall'ed è arrivato al ministero dell'Interno che ha mandato una circolare a tutte le questure d'Italia e alle altre forze dell'ordine. "Non abbiamo avuto ancora casi di aperture delle- si legge nel documento - ma invitiamo tutti gli operatori a prestare la massima attenzione nelle fasi del fermo, trasporto e sorveglianza delle persone sottoposte a controllo di polizia. Al momento le segnalazioni sono arrivate dall'estero". Da Bruxelles è stato allegato anche un video che mostra come il ferretto possausato perle

È saturo l'ospedale di Agrigento. Tutti i posti di terapia intensiva riservati ai pazienti Covid messi a disposizione dal piano regionale sono esauriti. A lanciare l'allarme è il sindaco di Agrigento, ...

AGI – L’Oms conferma l’allarme in Europa, dove i contagi da coronavirus sono quasi triplicati rispetto a marzo mentre aumentano le misure restrittive imposte dai governi. L’Austria guarda a Natale, ...

