Coronavirus | “in Svezia niente obblighi e più distanziamento naturale | un metodo che in Italia non avrebbe funzionato”

"In rapporto alla popolazione, la Svezia è quindicesima in Europa per numero di contagi e settima per numero di morti. Ha avuto un approccio diverso da quello da altri Paesi, centrato su sostenibilità delle misure e responsabilità individuale. Ma al di là degli errori nelle case di riposo, che sono stati la causa principale di questa alta mortalità, finora non c'è stata una particolare criticità nelle terapie intensive". Gaetano Marrone, professore associato in Sanità globale del Karolinska Institutet di Stoccolma, tra gli istituti di ricerca in medicina più importanti al mondo fa il punto a ilfatto.it sulla situazione Covid in Svezia, che al lockdown ha preferito una strategia basata sulla "raccomandazione" e non sulla coercizione.

