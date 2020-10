Serie A | Sampdoria-Lazio | le formazioni ufficiali Quagliarella guida i blucerchiati | per i biancocelesti c’è Caicedo

Leggi su mediagol

(Di sabato 17 ottobre 2020)andrà in scena a partire dalle ore 18.00.Il match traè valido per la quarta giornata del campionato diA. Dopo la sosta per le Nazionali impegnate in Nations League negli ultimi giorni, ritorna in campo il massimo campionato italiano. Claudio Ranieri, tecnico della, è pronto a sfidare ladi Simone Inzaghi: entrambe le compagini sono alla ricerca di punti per proseguire al meglio il loro campionato. Di seguito, le sceltedei due tecnici in vista del match delle 18.00.A, Inter-Milan: le. Lautaro e Lukaku sfidano Leao e Ibrahimovic( 4-4-1-1); Audero; ...