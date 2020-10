Scontro fatale fra un'Ape e un Flixbus: un morto. Sotto choc l'autista del pullman (Di sabato 17 ottobre 2020) Ha perso la vita un uomo di 81 anni questa mattina, in un incidente mortale avvenuto lungo la provinciale che da Nardò, nel Salento, conduce ad Avetrana, in provincia di Taranto. L'anziano, di Nardò, ... Leggi su leggo (Di sabato 17 ottobre 2020) Ha perso la vita un uomo di 81 anni questa mattina, in un incidente mortale avvenuto lungo la provinciale che da Nardò, nel Salento, conduce ad Avetrana, in provincia di Taranto. L'anziano, di Nardò, ...

