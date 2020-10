(Di sabato 17 ottobre 2020) Unstratosferico, 4-1 e Atalanta messa al tappeto. Un pomeriggio infuocato quello andato in scena questo pomeriggio al San Paolo con gli azzurri che hanno distrutto i bergamaschi in una gara a senso unico. Ilmette la gara in discesa dopo appena 30′ minuti in cui succede di tutto. Primala apre al 23′ e poi raddoppia al 27′: alla mezz’ora ecco il tris di Politano prima del poker diche sial 43′ al suo primo gol in Serie A. Nella ripresa gli uomini di Gattuso provano a fare ordinaria amministrazione con Lammers che accorcia le distanze al 69′ senza però riuscire a dare una scossa al match ormai blindato da Gattuso.. Foto: twitterL'articolosei ...

clikservernet : Napoli, quanto sei bello: 4-1 all’Atalanta, doppio Lozano. E si sblocca Osimhen - Noovyis : (Napoli, quanto sei bello: 4-1 all’Atalanta, doppio Lozano. E si sblocca Osimhen) Playhitmusic - - StrikeFirst10 : @faberskj @CucchiRiccardo E quanto può aver influito il fatto che il Napoli non disputasse una gara ufficiale da 20 giorni? - dovidovi_20 : Penso che dopo quanto detto da #Gattuso si possa mettere la parola FINE sulla questione Juventus-Napoli. Poi si v… - ruotologiacomo : L'ho detto più volte che il Napoli a Torino avrebbe vinto perché attualmente è molto forte,non si è giocato in quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli quanto

Dopo la pausa per le nazionali, un Napoli irresistibile conferma quanto di buono mostrato nelle prime due giornate e spazza via l'Atalanta per 4-1 con quattro gol segnati in un primo tempo a senso ...Nello stesso tempo il Napoli è travolgente quando attacca, perché ha tecnica, velocità e imprevedibilità: Lozano partendo da sinistra firma una doppietta in sei minuti che piega in due l'Atalanta.