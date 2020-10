MotoGP su TV8 | GP Aragon 2020 | orari | programma in chiaro | diretta e differita qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il weekend del Gran Premio d’si appresta ad entrare definitivamente nel vivo quest’oggi con un sabato riservato alla terza sessione di prove libere e soprattutto alleche determineranno la griglia di partenza in vista della quintultima gara stagionale del Motomondiale. Nella classe reginaè ancora tutto aperto in ottica iridata, anche se il venerdì è stato particolarmente negativo per Andrea Dovizioso (in generale per tutte le Ducati) ed oltremodo positivo per il trio di Yamaha composto dal leader del campionato Fabio Quartararo, dallo spagnolo Maverick Vinales e dall’azzurro Franco Morbidelli. Giornata fondamentale in casa Suzuki per Joan Mir, chiamato ad una prestazione di livello in qualifica per poi poter attaccare domani in corsa con il suo ...