MotoGP, Danilo Petrucci: “Ducati non mi ha dato alcuna indicazione, mi spiace che Dovizioso si sia arrabbiato” (Di sabato 17 ottobre 2020) Danilo Petrucci ha chiuso in ottava posizione le qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2020, decima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il ternano della Ducati Factory, prossimo al passaggio in KTM Tech 3 nel 2021 dopo essere stato liberato dalla casa di Borgo Panigale, ha disputato indubbiamente una buona qualifica se si considerano le enormi difficoltà incontrate nel corso delle prove libere causa vento e freddo. Il vincitore dell’ultima gara a Le Mans, costretto ad affrontare il Q1 come tutte le altre Ducati, ha sfruttato il traino involontario del compagno di squadra Andrea Dovizioso nell’ultimo run stampando il miglior tempo del turno ed estromettendo (con la collaborazione di Jack Miller, 2° in Q1) di fatto il forlivese (unico ducatista ancora in lotta per il titolo) dal ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)ha chiuso in ottava posizione le qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2020, decima tappa stagionale del Mondiale. Il ternano della Ducati Factory, prossimo al passaggio in KTM Tech 3 nel 2021 dopo essere stato liberato dalla casa di Borgo Panigale, ha disputato indubbiamente una buona qualifica se si considerano le enormi difficoltà incontrate nel corso delle prove libere causa vento e freddo. Il vincitore dell’ultima gara a Le Mans, costretto ad affrontare il Q1 come tutte le altre Ducati, ha sfruttato il traino involontario del compagno di squadra Andreanell’ultimo run stampando il miglior tempo del turno ed estromettendo (con la collaborazione di Jack Miller, 2° in Q1) di fatto il forlivese (unico ducatista ancora in lotta per il titolo) dal ...

