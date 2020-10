LIVE Giro d’Italia 2020, Cronometro Valdobbiadene in DIRETTA: i favoriti iniziano la prova, Ganna resta saldamente in testa (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 E’ sceso dalla pedana anche Brandon McNulty. 15.20 E’ partito Tao Geogheghan Hart. 15.17 Settimo tempo in cima a Cà del Poggio per Castroviejo. Il basco perde già 33″ da Ganna. 15.14 Intanto Tanel Kangert passa terzo al secondo intertempo a 30″ da Ganna. 15.12 Jakob Fuglsang, quinto della classifica generale, partirà alle 15.25. 15.09 Terzo tempo momentaneo di De Gendt a 1’10” da Ganna. 15.07 Tra circa un quarto d’ora inizieranno a scendere in strada i primi uomini di classifica. 15.03 MIGLIOR TEMPO PER FILIPPO Ganna: 42’40”! 48 di media e 25″ rifilati a Dennis 15.00 Quinto tempo per Ulissi in cima a Cà del Poggio. 14.59 Quattro chilometri al traguardo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 E’ sceso dalla pedana anche Brandon McNulty. 15.20 E’ partito Tao Geogheghan Hart. 15.17 Settimo tempo in cima a Cà del Poggio per Castroviejo. Il basco perde già 33″ da. 15.14 Intanto Tanel Kangert passa terzo al secondo intertempo a 30″ da. 15.12 Jakob Fuglsang, quinto della classifica generale, partirà alle 15.25. 15.09 Terzo tempo momentaneo di De Gendt a 1’10” da. 15.07 Tra circa un quarto d’ora inizieranno a scendere in strada i primi uomini di classifica. 15.03 MIGLIOR TEMPO PER FILIPPO: 42’40”! 48 di media e 25″ rifilati a Dennis 15.00 Quinto tempo per Ulissi in cima a Cà del Poggio. 14.59 Quattro chilometri al traguardo ...

giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine… - giroditalia : ?? We're underway! ?? Siamo Partiti! ???? Follow live: - giroditalia : ??New best time for @VCampenaerts ??Nuovo miglior tempo per @VCampenaerts Live Timing ?? - Fantacalcio : #NapoliAtalanta GOL! Al 27' destro a giro di #Lozano per il 2-0 e il +6 personale! #votiliveFANTACALCIO ?… - PatoCornejoG : RT @giroditalia: ???? Giro d'Italia 2020 ?? 17/10/2020 ?? Stage 14: Conegliano > Valdobbiadene - @TISSOT ITT ?? Prosecco Superiore Wine Stage… -