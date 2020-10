Jole Santelli, il post di un’attivista M5S: “Una mafiosa in meno”, alcune precisazioni (Di sabato 17 ottobre 2020) Nelle ultime ore il post di un’attivista del Movimento 5 Stelle sulla morte di Jole Santelli è al centro del dibattito tra leghisti e pentastellati. La denuncia arriva dalla senatrice Lega Stefania Pucciarelli che ieri, venerdì 16 ottobre 2020, ha postato sulla sua pagina Facebook lo screenshot di un post altamente diffamatorio nei confronti della compianta governatrice della Calabria. Parole che arriverebbero dal profilo di un’attivista del Movimento 5 Stelle. In particolare, Pucciarelli mostra il post incriminato e l’immagine dell’attivista in uno spot elettorale. Sappiamo bene che coprire il volto potrebbe non farvi capire, ma per tutelare la privacy dell’oggetto della nostra analisi tentiamo di riportare a parole le nostre ... Leggi su bufale (Di sabato 17 ottobre 2020) Nelle ultime ore ildi un’attivista del Movimento 5 Stelle sulla morte diè al centro del dibattito tra leghisti e pentastellati. La denuncia arriva dalla senatrice Lega Stefania Pucciarelli che ieri, venerdì 16 ottobre 2020, haato sulla sua pagina Facebook lo screenshot di unaltamente diffamatorio nei confronti della compianta governatrice della Calabria. Parole che arriverebbero dal profilo di un’attivista del Movimento 5 Stelle. In particolare, Pucciarelli mostra ilincriminato e l’immagine dell’attivista in uno spot elettorale. Sappiamo bene che coprire il volto potrebbe non farvi capire, ma per tutelare la privacy dell’oggetto della nostra analisi tentiamo di riportare a parole le nostre ...

