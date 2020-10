Cassano gioca il derby: 'Inter deve vincere ma Conte sbaglia con Eriksen. Lukaku? Meglio Ibrahimovic...' (Di sabato 17 ottobre 2020) Lunga ed Interessante Intervista rilasciata da Antonio Cassano a La Gazzetta dello Sport . L'ex attaccante ha giocato il suo derby di Milano, in programma questa sera per la quarta giornata di Serie A, parlando a lungo delle tematiche calde della gara. Da Conte al ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Lunga edessantevista rilasciata da Antonioa La Gazzetta dello Sport . L'ex attaccante hato il suodi Milano, in programma questa sera per la quarta giornata di Serie A, parlando a lungo delle tematiche calde della gara. Daal ...

Gazzetta_it : Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top,… - zazoomblog : Cassano gioca il derby: “Inter deve vincere ma Conte sbaglia con Eriksen. Lukaku? Meglio Ibrahimovic…” - #Cassano… - ItaSportPress : Cassano gioca il derby: 'Inter deve vincere ma Conte sbaglia con Eriksen. Lukaku? Meglio Ibrahimovic...' -… - CarloCeciarelli : RT @Gazzetta_it: Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top, meglio… - InterClubNW : RT @Gazzetta_it: Antonio #Cassano gioca per noi il derby: '#Conte deve vincere e con #Eriksen sta sbagliando. #Ibrahimovic è il top, meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano gioca Cassano gioca il derby: “Inter deve vincere ma Conte sbaglia con Eriksen. Lukaku? Meglio Ibrahimovic…” ItaSportPress Dumnic: “Ego-Cassano sarà una sfida molto combattuta”

SIENA. Torna l’appuntamento con la Serie A Beretta. Questa sera (17 ottobre) alle 19.00 sarà di scena il big match tra i padroni di casa della Ego ...

Nonno rapinatore, dietro l'assalto alle Poste ci sarebbe il vizio del gioco

Potrebbe esserci la ludopatia dietro la rapina messa a segno dal nonnino di Rosciano (Pescara). E' stato individuato e denunciato l'anziano che, l'8 ottobre scorso, nella ...

SIENA. Torna l’appuntamento con la Serie A Beretta. Questa sera (17 ottobre) alle 19.00 sarà di scena il big match tra i padroni di casa della Ego ...Potrebbe esserci la ludopatia dietro la rapina messa a segno dal nonnino di Rosciano (Pescara). E' stato individuato e denunciato l'anziano che, l'8 ottobre scorso, nella ...