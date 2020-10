Vaticano: Marogna nega consenso a estradizione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cecilia Marogna, la manager ritenuta vicina al cardinale Angelo Becciu, ha negato il suo consenso all'estradizione. La donna, arrestata martedì scorso a Milano dalla Guardia di finanza su mandato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Cecilia, la manager ritenuta vicina al cardinale Angelo Becciu, hato il suoall'. La donna, arrestata martedì scorso a Milano dalla Guardia di finanza su mandato ...

