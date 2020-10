Valentino Rossi: «Io, Ronaldo e la Pellegrini positivi? Il virus ci vede bene» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Valentino Rossi, positivo al Coronavirus, “scherza” sulla positività: «Io, Ronaldo e la Pellegrini positivi? Il virus ci vede bene» Anche Valentino Rossi è positivo al Covid-19. Intervenuto su Radio Deejay, il pilota ha scherzato sul fatto che lui, Federica Pellegrini e Ronaldo siano risultati positivi: 3 grandi campioni che si trovano a combattere contro il virus. LEGGI DI PIU’ SU MOTORI NEWS 24 «Ieri l’ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, lei, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020), positivo al Corona, “scherza” sullatà: «Io,e la? Ilci» Ancheè positivo al Covid-19. Intervenuto su Radio Deejay, il pilota ha scherzato sul fatto che lui, Federicasiano risultati: 3 grandi campioni che si trovano a combattere contro il. LEGGI DI PIU’ SU MOTORI NEWS 24 «Ieri l’ho scritto anche a Federica. Le ho detto che ilci, perché ha preso me, lei, ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - CNNIndonesia : Kronologi Valentino Rossi Positif Corona - MediasetTgcom24 : Coronavirus Anche Valentino Rossi positivo - momi1917_2nd : RT @gponedotcom: Valentino Rossi: 'Con me e Pellegrini il coronavirus ha alzato il tiro': Il Dottore ha scherzato in diretta su Radio Deeja… - gponedotcom : Valentino Rossi: 'Con me e Pellegrini il coronavirus ha alzato il tiro': Il Dottore ha scherzato in diretta su Radi… -