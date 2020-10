Tale e quale show: Francesca Manzini è Jennifer Lopez (video e gallery) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel corso della quinta puntata del 16 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Francesca Manzini nei panni di Jennifer Lopez, con il brano “On the floor”, di nove anni fa. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Nino Frassica, ha valutato la sua performance. Il trucco non ha molto aiutato nella trasformazione, così come nel canto, se Francesca era partita bene, nel corso dell’esibizione è un po’ calata. Potete vedere l’esibizione di Francesca Manzini di stasera nel ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel corso della quinta puntata del 16 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di, con il brano “On the floor”, di nove anni fa. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Nino Frassica, ha valutato la sua performance. Il trucco non ha molto aiutato nella trasformazione, così come nel canto, seera partita bene, nel corso dell’esibizione è un po’ calata. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...

ninofrassicaoff : STASERA SARÒ A TALE E QUALE SHOW MA ERO GIÀ STATO AD INTERPRETARE I RICCHI E POVERI. . . Stasera su Rai1 alle 21:25… - gianlucawho : @capulliarianna qui non si vede mediaset :/ ripiego su un trashissimo tale e quale show - Galacti24325520 : @Diffidato_ Qui quando partecipò a tale e quale show nelle vesti di Elio - Giooodf : Uh, On The Floor. Non l'avevano mai fatta a Tale e quale. #Taleequaleshow - zazoomblog : Tale e quale show: Carmen Russo è Sophia Loren (video e gallery) - #quale #show: #Carmen #Russo #Sophia -