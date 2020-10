Tale e quale show | Barbara Cola è Al Bano video e gallery

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel corso della quinta puntata del 16 ottobre 2020 della decima edizione di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anchenei panni di Al, con il brano “Nel sole”, del 1967. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Nino Frassica, ha valutato la sua performance. Trasformazione quasi impeccabile nel trucco, quella della, anche se nella voce si riconosceva ancora il suo timbro. Per lei, c’è stata anche la sorpresa di Alin persona, che ha assistito alla sua esibizione, complimentandosi. Potete vedere l’esibizione di...

carotesoccmel : Barbara brava sei tale e quale anche se ti manca un po’ il fiato #taleequaleshow - NicholasNik7 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 16 OTTOBRE 2020: UN VENERDÌ TRA TALE E QUALE SHOW, GF VIP, CROZZA, QUARTO GRADO E FREEDOM https://t.co… - valentinadsch : Stasera a tale e quale abbiamo anche Guendalina Tavassi (Francesca Manzini) #taleequaleshow - gianlucawho : @capulliarianna qui non si vede mediaset :/ ripiego su un trashissimo tale e quale show - Galacti24325520 : @Diffidato_ Qui quando partecipò a tale e quale show nelle vesti di Elio -

Ultime Notizie dalla rete : Tale quale

Virginio è Mango nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2020, il varietà di Ra1 condotto da Carlo Conti: il parere dei giudici.“Bisogna trovare un giusto equilibrio e un giusto compromesso, non dire ‘basta si chiude non si fanno più le visite’, misura che poi tra l’altro non trova nemmeno una ragione dal punto di vista sanita ...