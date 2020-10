Sanremo 2021, ci sarà un protagonista a sorpresa? L’indiscrezione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo Sanremo 2021, ci sarà un protagonista a sorpresa? L’indiscrezione . Sanremo 2021 si sta pian piano sempre più avvicinando. Ci potrebbe essere un protagonista a sorpresa? Ecco l’indiscrezione. Sanremo 2021 è sicuramente la rassegna canora e il programma più atteso e chiacchierato dell’anno che verrà. Tante le voci e le indiscrezioni che stanno accompagnando l’avvicinamento della kermesse canora, che rischia di esser condizionata dall’emergenza sanitaria … Leggi su youmovies (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questo articolo, ci sarà un? L’indiscrezione .si sta pian piano sempre più avvicinando. Ci potrebbe essere un? Ecco l’indiscrezione.è sicuramente la rassegna canora e il programma più atteso e chiacchierato dell’anno che verrà. Tante le voci e le indiscrezioni che stanno accompagnando l’avvicinamento della kermesse canora, che rischia di esser condizionata dall’emergenza sanitaria …

Raiofficialnews : ??#Sanremo2021: online il regolamento ? - SanremoRai : È online il regolamento di #Sanremo2021 Tra le novità: la serata del giovedì dedicata alla 'Canzone d'autore', il r… - niasforce : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale 2020 per poter guardare uniti Sanremo 2021. - _princess_noia_ : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale 2020 per poter guardare uniti Sanremo 2021. - ZuccaVuota : RT @creTania_: Stiamo soli a Natale 2020 per poter guardare uniti Sanremo 2021. -