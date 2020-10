Roma-Benevento:Smalling k.o., Fonseca lancia Ibanez, Mancini e Kumbulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chris Smalling è a forte rischio per la partita di domenica sera contro il Benevento. Il difensore della Roma, tornato a Trigoria dallo United l'ultimo giorno di mercato, ha riportato una lieve ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chrisè a forte rischio per la partita di domenica sera contro il. Il difensore della, tornato a Trigoria dallo United l'ultimo giorno di mercato, ha riportato una lieve ...

MarioGiunta : Roma, lieve distorsione al ginocchio per Smalling! Salterà la sfida con il Benevento! Mancini-Ibanez e Kumbulla i t… - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - ZonaGiallorossa : ??ULTIM'ORA: Infortunio per #Smalling. Lieve distorsione al ginocchio sinistro, out col #Benevento.… - sportli26181512 : Smalling k.o., Fonseca in difesa si affida ai giovani colossi: Smalling k.o., Fonseca in difesa si affida ai giovan… - CSSport1015 : RT @teladoiotokyo: AS Roma ? Infortunio per Smalling: problemi al ginocchio per l?inglese: A due giorni dalla partita contro il Benevento..… -