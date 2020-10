Quarto Grado 16 ottobre 2020: anticipazioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera, 16 ottobre 2020, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Una larga pagina sarà dedicata anche stasera alla morte di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce uccisa la notte del 21 settembre con 60 coltellate, nel loro appartamento. Dubbi e misteri restano, a partire dal movente che avrebbe avuto il reo confesso Antonio De Marco: a spingere il ragazzo a compiere il macabro doppio omicidio è stata solo la gelosia? È successo qualcosa di particolare nella casa che De Marco aveva condiviso con la coppia? Al centro della puntata anche la vicenda dei presunti abusi avvenuti nel preseminario San Pio X, a pochi passi da San Pietro. Il 14 ottobre, nella prima udienza del ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera, 16, alle 21.15 su Rete4 andrà in onda una nuova puntata di, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Una larga pagina sarà dedicata anche stasera alla morte di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce uccisa la notte del 21 settembre con 60 coltellate, nel loro appartamento. Dubbi e misteri restano, a partire dal movente che avrebbe avuto il reo confesso Antonio De Marco: a spingere il ragazzo a compiere il macabro doppio omicidio è stata solo la gelosia? È successo qualcosa di particolare nella casa che De Marco aveva condiviso con la coppia? Al centro della puntata anche la vicenda dei presunti abusi avvenuti nel preseminario San Pio X, a pochi passi da San Pietro. Il 14, nella prima udienza del ...

