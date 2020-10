Ornella Muti in lutto, è morta la mamma Ilse: a pochi mesi dalla scomparsa del genero (Di venerdì 16 ottobre 2020) lutto per Ornella Muti. L’attrice ha perso la madre, Ilse Renate Krause, scultrice estone. I figli, Naike Rivelli, Andrea e Carolina Facchinetti, hanno postato sui social una serie di scatti e messaggi indirizzati all’adorata nonna scomparsa. La 65enne ha condiviso su Instagram un’immagine semplice: quella di un cuore spezzato. Naike Rivelli, invece, ha condiviso una frase molto dolce: “Ora sei luce pura“, accompagnata da una foto delicata che mostra lei nell’atto di prendere il sole tra le nuvole. Carolina Facchinetti, la secondogenita dell’attrice, ha caricato un ritratto della nonna scrivendo: «Donna. mamma. Nonna. Toro. Forte… da te ho preso l’amore della lettura, l’eredità russa, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 ottobre 2020)per. L’attrice ha perso la madre,Renate Krause, scultrice estone. I figli, Naike Rivelli, Andrea e Carolina Facchinetti, hanno postato sui social una serie di scatti e messaggi indirizzati all’adorata nonna. La 65enne ha condiviso su Instagram un’immagine semplice: quella di un cuore spezzato. Naike Rivelli, invece, ha condiviso una frase molto dolce: “Ora sei luce pura“, accompagnata da una foto delicata che mostra lei nell’atto di prendere il sole tra le nuvole. Carolina Facchinetti, la secondogenita dell’attrice, ha caricato un ritratto della nonna scrivendo: «Donna.. Nonna. Toro. Forte… da te ho preso l’amore della lettura, l’eredità russa, ...

peppesava : RT @Ragusanews: E' morta la mamma di Ornella Muti - Ragusanews : E' morta la mamma di Ornella Muti - adhemarpo : Ornella Muti - Silvio600 : @ambrata_s in effetti ho sempre trovato orrende le ginocchia di Ornella Muti. Solo per quello mi sono trattenuto… - modernauta80 : Paolo Villaggio e la bonissima Ornella Muti in versione “PANC” per Bonnie e Clyde all’italiana. Guarda il promo de… -