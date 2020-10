Omicidio Pamela Mastropietro: confermato l’ergastolo per Oseghale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi, è stato confermato in appello l’ergastolo per Innocent Oseghale, il pusher nigeriano di 32 anni accusato dell’Omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro. PhotoCredit: dal web Innocent Oseghale condannato all’ergastolo La Corte d’assise d’appello di Ancona, dopo cinque ora e mezza di camera di consiglio, ha oggi confermato l’ergastolo – e 18 mesi d’isolamento diurno – per Innocent Oseghale, lo spacciatore d’origine nigeriana colpevole di aver strappato la vita alla giovane Pamela Mastropietro il 30 gennaio 2018 a Macerata. L’accusa è di Omicidio volontario con le aggravanti di violenza sessuale, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi, è statoin appello l’ergastolo per Innocent, il pusher nigeriano di 32 anni accusato dell’della 18enne romana. PhotoCredit: dal web Innocentcondannato all’ergastolo La Corte d’assise d’appello di Ancona, dopo cinque ora e mezza di camera di consiglio, ha oggil’ergastolo – e 18 mesi d’isolamento diurno – per Innocent, lo spacciatore d’origine nigeriana colpevole di aver strappato la vita alla giovaneil 30 gennaio 2018 a Macerata. L’accusa è divolontario con le aggravanti di violenza sessuale, ...

FratellidItalia : Confermato ergastolo a Oseghale per omicidio Pamela Mastropietro. Un pensiero alla famiglia che ha lottato anni aff… - MediasetTgcom24 : Omicidio Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo a Oseghale - RaiNews : In primo grado Innocent Oseghale, è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza… - repubblica : Confermato l'ergastolo a Oseghale per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Il nigeriano: 'Non l'ho uccisa io' [di ALE… - maryrosaspina : RT @stopcensurainfo: Omicidio Pamela, Oseghale: “Ho fatto una cosa terribile, ma non giudicatemi perché sono nero” -