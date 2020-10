Musetti-Djere in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Sardegna 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per le semifinali dell’Atp 250 Forte Village Sardegna Open 2020, superando in due parziali Yannick Hanfmann, ostico avversario tedesco, mediante il punteggio di 6-2, 6-4. L’azzurrino continua a sorprendere e tenterà di centrare la prima finale nel circuito maggiore, obiettivo ambizioso ma attuabile: l’avversario sarà Laslo Djere, a sua volta superiore a Jiri Vesely ai quarti del torneo isolano. Il match andrà in scena sabato 17 ottobre, con orario da definire: diretta televisiva disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. Inoltre, Sportface.it proporrà una ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lorenzoha ottenuto il pass per le semifinali dell’Atp 250 Forte VillageOpen, superando in due parziali Yannick Hanfmann, ostico avversario tedesco, mediante il punteggio di 6-2, 6-4. L’azzurrino continua a sorprendere e tenterà di centrare la prima finale nel circuito maggiore, obiettivo ambizioso ma attuabile: l’avversario sarà Laslo, a sua volta superiore a Jiri Vesely ai quarti del torneo isolano. Il match andrà in scena sabato 17 ottobre, conda definire:televisiva disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell’emittente. Inoltre, Sportface.it proporrà una ...

Ricordiamo il prossimo avversario: il serbo Laslo Djere, giocatore molto arduo da ...

