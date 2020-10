Lombardia: Sala (Corecom), 'avvento 5G rivoluzione per emittenti tv locali' (2) (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Adnkronos) - In Lombardia, già nel 2019, prima del Covid, gli ascolti delle prime nove emittenti si attestavano attorno all'1,5 % di share e nei primi 3 mesi del 2020 Antenna 3 ha registrato un incremento del 21%. Ad avere i dati migliori sono soprattutto le emittenti di carattere provinciale come la bresciana Teletutto, che passa dai 1.767 individui di ascolto medio del 2019 ai 2.365 del primo trimestre del 2020 (+34%), con un picco di 3.298 nel mese di marzo. Bergamo Tv è il terzo canale lombardo con 3.405 individui mentre la comasca Espansione si consolida come quarto canale lombardo. “L'avvento del 5G – ha detto la presidente del Corecom, Marianna Sala - rappresenta una vera e propria rivoluzione tecnologica, che da un lato offre nuove ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Adnkronos) - In, già nel 2019, prima del Covid, gli ascolti delle prime novesi attestavano attorno all'1,5 % di share e nei primi 3 mesi del 2020 Antenna 3 ha registrato un incremento del 21%. Ad avere i dati migliori sono soprattutto ledi carattere provinciale come la bresciana Teletutto, che passa dai 1.767 individui di ascolto medio del 2019 ai 2.365 del primo trimestre del 2020 (+34%), con un picco di 3.298 nel mese di marzo. Bergamo Tv è il terzo canale lombardo con 3.405 individui mentre la comasca Espansione si consolida come quarto canale lombardo. “L'del 5G – ha detto la presidente del, Marianna- rappresenta una vera e propriatecnologica, che da un lato offre nuove ...

