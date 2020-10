Lombardia, bar chiusi alle 24 e stop al calcio dilettantesco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nessuna stretta speciale per Milano, alla grande malata lombarda si applicheranno le stesse restrizioni decise per tutta la Lombardia. «Misure non drammatiche» le ha definite il presidente lombardo Attilio Fontana dopo aver incontro in videoconferenza i sindaci dei capoluoghi di provincia. Una linea portata al Comitato Tecnico Scientifico regionale e messa nero su bianco nell’ordinanza scritta nella notte e che dovrebbe entrare in vigore oggi. Fontana ha detto di essere «meno preoccupato che a marzo», ma allora fu una strage … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nessuna stretta speciale per Milano, alla grande malata lombarda si applicheranno le stesse restrizioni decise per tutta la. «Misure non drammatiche» le ha definite il presidente lombardo Attilio Fontana dopo aver incontro in videoconferenza i sindaci dei capoluoghi di provincia. Una linea portata al Comitato Tecnico Scientifico regionale e messa nero su bianco nell’ordinanza scritta nella notte e che dovrebbe entrare in vigore oggi. Fontana ha detto di essere «meno preoccupato che a marzo», ma allora fu una strage … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

