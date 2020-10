LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Binder guida la classifica dopo la prima sessione. Alle 13.15 la FP2 (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento Alle 13.15 per la FP2! Un saluto a tutti! 9.45 La classifica della FP1: 1 40 D. Binder 1:59.813 2 13 C. VIETTI +0.331 3 17 J. MCPHEE +0.503 4 25 R. FERNANDEZ +0.554 5 23 N. ANTONELLI +0.696 6 21 A. LOPEZ +0.758 7 79 A. OGURA +0.765 8 24 T. SUZUKI +0.835 9 55 R. FENATI +0.843 10 92 Y. KUNII +0.865 9.43 Il sudafricano Darryn Binder svetta al termine della FP1. L’Italia si difende con Celestino Vietti e Nicolò Antonelli, rispettivamente secondo e quinto. 9.42 Celestino Vietti ferma la miglio prestazione di giornata, ma viene beffato da Binder che è ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento13.15 per la FP2! Un saluto a tutti! 9.45 Ladella FP1: 1 40 D.1:59.813 2 13 C. VIETTI +0.331 3 17 J. MCPHEE +0.503 4 25 R. FERNANDEZ +0.554 5 23 N. ANTONELLI +0.696 6 21 A. LOPEZ +0.758 7 79 A. OGURA +0.765 8 24 T. SUZUKI +0.835 9 55 R. FENATI +0.843 10 92 Y. KUNII +0.865 9.43 Il sudafricano Darrynsvetta al termine della FP1. L’Italia si difende con Celestino Vietti e Nicolò Antonelli, rispettivamente secondo e quinto. 9.42 Celestino Vietti ferma la miglio prestazione di giornata, ma viene beffato dache è ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d'Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani centauri del Motomondiale sono pronti a scendere in pista ...

