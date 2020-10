Inter, Sanchez ci sarà al derby: il cileno ha recuperato e andrà in panchina (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottime notizie per Conte: Alexis Sanchez, che aveva accusato un affaticamento muscolare, ha recuperato e andrà in panchina Dopo la negatività di Bastoni arriva un’altra bella notizia per Antonio Conte in vista del derby di domani pomeriggio contro il Milan. Alexis Sanchez si è allenato quest’oggi ed è quindi da considerarsi recuperato per la stracittadina. Il cileno ha superato l’affaticamento muscolare accusato durante gli impegni con il Cile e sarà una carta importante che Conte potrà giocarsi a partita in corso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ottime notizie per Conte: Alexis, che aveva accusato un affaticamento muscolare, hae andrà inDopo la negatività di Bastoni arriva un’altra bella notizia per Antonio Conte in vista deldi domani pomeriggio contro il Milan. Alexissi è allenato quest’oggi ed è quindi da considerarsiper la stracittadina. Ilha superato l’affaticamento muscolare accusato durante gli impegni con il Cile e sarà una carta importante che Conte potrà giocarsi a partita in corso. Leggi su Calcionews24.com

