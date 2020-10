Gatto preso a calci in video, denunciati due minorenni. Il post su Instagram: 'Grazie, ora ho più followers' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si erano vantati del loro gesto con un video pubblicato su TikTok e su Instagram uno di loro aveva scritto: ' Devo ringraziare il gattino per tutti i follower che mi sta facendo arrivare '. Alla fine, ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si erano vantati del loro gesto con unpubblicato su TikTok e suuno di loro aveva scritto: ' Devo ringraziare il gattino per tutti i follower che mi sta facendo arrivare '. Alla fine, ...

francoamicucci1 : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… - sghi29 : RT @stefelici: Il vostro amato GianniVEVO ha preso a calci un gatto - lemetamorofosi : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… - BomprezziMarco : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… - paschalaj : RT @catlatorre: Il minorenne che ha ucciso a calci un gatto si è pure vantato ore dopo sui social per aver preso nuovi followers su Instagr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto preso Gatto preso a calci nel Napoletano, due minorenni denunciati dai carabinieri Il Mattino Gatto preso a calci in video, denunciati due minorenni. Il post su Instagram: «Grazie, ora ho più followers»

I responsabili di Rena Nera Spettacoli, un'associazione culturale di artisti di strada che ha sede proprio davanti al luogo in cui il gatto è stato preso a calci da un adolescente, sostengono che ...

Cina: gatto senza biglietto, ma il controllore lo fa scendere dal treno

Accade in Cina, una simpatica scenetta che non si vede tutti i giorni. Un gatto sale su un treno, ma viene in seguito fatto scendere dal controllore, perché sprovvisto di biglietto.

I responsabili di Rena Nera Spettacoli, un'associazione culturale di artisti di strada che ha sede proprio davanti al luogo in cui il gatto è stato preso a calci da un adolescente, sostengono che ...Accade in Cina, una simpatica scenetta che non si vede tutti i giorni. Un gatto sale su un treno, ma viene in seguito fatto scendere dal controllore, perché sprovvisto di biglietto.