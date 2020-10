Delitto di Pamela Mastropietro: confermata la condanna all'ergastolo di Oseghale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Confermato l'ergastolo ad Oseghale. E la madre di ha subito aggiunto: 'Giustizia è fatta'. confermata dunque ad Ancona dalla Corte d'assise d'appello la condanna all'ergastolo con isolamento diurno di ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Confermato l'ad. E la madre di ha subito aggiunto: 'Giustizia è fatta'.dunque ad Ancona dalla Corte d'assise d'appello laall'con isolamento diurno di ...

Corriere : Uccisa e messa in due valigie, oggi la sentenza d’appello per il delitto di Pamela Mas... - leggoit : Delitto di Pamela Mastropietro: confermata la condanna all'#ergastolo di #oseghale - Trilli_99 : Delitto di Pamela Mastropietro: confermata la condanna all'ergastolo di Oseghale - maelmale : RT @Corriere: Uccisa e messa in due valigie, oggi la sentenza d’appello per il delitto di Pamela Mastropietro - Massimilianosg3 : RT @Corriere: Uccisa e messa in due valigie, oggi la sentenza d’appello per il delitto di Pamela Mas... -