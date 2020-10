Daydreamer Anticipazioni 17 ottobre 2020 | Can è nei guai ed è colpa di Sanem

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Vediamo lee le Trame diper la puntata del 17, in onda su Canale5. Nell’Episodio, Can è in prigione e alla Fikri si fa largo la voce che sia perdi

cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di #UnaVita,… - ItsLucyEm : DayDreamer anticipazioni Turchia: Emre e Leyla vogliono convolare a nozze senza i genitori - Terry77535931 : Anticipazioni di sabato prossimo ? #DayDreamer #DemetÖzdemir #CanYaman - redazionetvsoap : MIHAT è il gemello di NIHAT, ma i due sono molto diversi... #DayDreamer #Anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 17 ottobre: Sanem salva Can dalla prigione ma il prezzo è alto - #Anticipazioni… -

In base alle anticipazioni, nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, si scoprirà che il personaggio di Mihat farà la sua improvvisa comparsa nel quartiere dove risiedono gli Aydin. In ...Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di una delle soap opera turche in onda su Mediaset più amate in Italia.