Coronavirus, Pd chiede vertice urgente per una stretta. Arcuri accusa le Regioni sulle terapie intensive (Di venerdì 16 ottobre 2020) Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni. Non inseguiamo le indiscrezioni - aggiunge - C'è un problema serio, non dobbiamo ... Leggi su repubblica (Di venerdì 16 ottobre 2020) Leggo un'abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le. Non inseguiamo le indiscrezioni - aggiunge - C'è un problema serio, non dobbiamo ...

repubblica : Speranza: 'Segnalate chi fa feste private'. I social: 'È la Stasi' - Silvia91409805 : Conte questa sera deciderà se chiuderci tutti alle 22 Tira una brutta aria - paoloigna1 : Meno reciproche accuse, più intelligente collaborazione. I cittadini hanno bisogno di chiarezza in momento di smarr… - Italia_Notizie : Coronavirus, Franceschini chiede al premier un vertice urgente per il via libera a nuove misure - BenedettaEvola : RT @Libero_official: Il capo delegazione #Pd Dario #Franceschini chiede al presidente #Conte un vertice immediato per il via libera a nuove… -