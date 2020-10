Coronavirus, nuove misure più stringenti nel Lazio: iniziato il vertice in Regione (Di venerdì 16 ottobre 2020) ‘E’ tornato il tempo di unirci, di prendere insieme delle scelte e combattere uniti. Come alcuni mesi fa, di fronte a questo pericolo, il Paese si è unito e ha vinto un rischio drammatico, ora bisogna percorrere la stessa strada: ascoltare la scienza, gli amministratori, unire la politica, i territori. Trovare insieme una via da seguire’ – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Zingaretti. La curva dei contagi nel Lazio continua a salire. Solo ieri si sono registrati 594 nuovi casi e l’assessore D’Amato ha specificato che se la curva dovesse salire verranno prese ulteriori misure per arginare la diffusione del virus. Ora, come riporta Il Messaggero, alle 16 è iniziato il vertice della Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) ‘E’ tornato il tempo di unirci, di prendere insieme delle scelte e combattere uniti. Come alcuni mesi fa, di fronte a questo pericolo, il Paese si è unito e ha vinto un rischio drammatico, ora bisogna percorrere la stessa strada: ascoltare la scienza, gli amministratori, unire la politica, i territori. Trovare insieme una via da seguire’ – ha dichiarato il Presidente dellaZingaretti. La curva dei contagi nelcontinua a salire. Solo ieri si sono registrati 594 nuovi casi e l’assessore D’Amato ha specificato che se la curva dovesse salire verranno prese ulterioriper arginare la diffusione del virus. Ora, come riporta Il Messaggero, alle 16 èildella...

