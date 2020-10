Coronavirus, immunologa: “Serve una stretta delle misure, smartworking obbligatorio e mascherine in classe” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La situazione epidemiologica deve spingere a prendere alcune decisioni. Sicuramente occorre stringere su alcune misure: intervenire subito sui trasporti, rendere lo smartworking obbligatorio, far mettere sempre mascherine in classe fin dalle scuole medie. Occorre poi l’obbligo di massimo sei persone al tavolo anche nei ristoranti, non vedo perché debba valere solo per le abitazioni private. E poi bisogna che ci siano controlli serrati nel far rispettare le misure“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute l’immunologa Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale del Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova. “Se proprio dovessimo agire anche sulla scuola, tornando alla didattica a distanza, opterei per gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “La situazione epidemiologica deve spingere a prendere alcune decisioni. Sicuramente occorre stringere su alcune: intervenire subito sui trasporti, rendere lo, far mettere semprein classe fin dalle scuole medie. Occorre poi l’obbligo di massimo sei persone al tavolo anche nei ristoranti, non vedo perché debba valere solo per le abitazioni private. E poi bisogna che ci siano controlli serrati nel far rispettare le“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute l’Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale del Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova. “Se proprio dovessimo agire anche sulla scuola, tornando alla didattica a distanza, opterei per gli ...

