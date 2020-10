Conte: «Covid? Fermarsi sarebbe disastroso per il paese» (Di venerdì 16 ottobre 2020) “È un momento difficile, bisogna essere uniti e collaborativi, dobbiamo avere pazienza. Ora sembra stia tornando e dobbiamo restare uniti più che mai perché Fermarsi sarebbe disastroso per il paese”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. “In un momento difficile come questo … L'articolo Conte: «Covid? Fermarsi sarebbe disastroso per il paese» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) “È un momento difficile, bisogna essere uniti e collaborativi, dobbiamo avere pazienza. Ora sembra stia tornando e dobbiamo restare uniti più che mai perchéper il”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio, parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. “In un momento difficile come questo … L'articolo: «per il» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Capezzone : Su @atlanticomag @martinoloiacono sul “metodo Casalino”, creazione del panico e colpevolizzazione degli italiani (e… - repubblica : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Preoccupati per la curva, se salgono ricoveri andremo in difficoltà. Lockdown inevitabile? Faccio il… - EmMicucci : RT @ItaliaOggi: Covid-19, il contagio avanza, il Pd chiede una riunione con Conte per nuove misure - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Inter, sei giocatori positivi al Covid-19: il piano studiato da Conte per limitare i danni -