Comunali:Salvini,nomi candidati entro metà novembre (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 16 OTT - "Ho chiesto che entro ottobre o al massimo metà novembre ci siamo i nomi dei candidati" a prescindere da quello che faranno gli altri partiti, "in modo da avere cinque o sei ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 16 OTT - "Ho chiesto cheottobre o al massimo metàci siamo idei" a prescindere da quello che faranno gli altri partiti, "in modo da avere cinque o sei ...

iconanews : Comunali:Salvini,nomi candidati entro metà novembre - PoliticaNewsNow : Comunali, Salvini: 'Entro metà novembre tutti i nomi dei candidati. Morgan a Milano? Ci fare una chiacchierata' - zazoomblog : Comunali: Salvini rispetto tutti gli avversari nostri nomi entro metà novembre - #Comunali: #Salvini… - SoniaLaVera : RT @LegaSalvini: ++ MATTEO #SALVINI TORNA IN SARDEGNA GIOVEDÌ 22 OTTOBRE PER SOSTENERE I CANDIDATI DELLE COMUNALI ++ - Noiconsalvini : ++ MATTEO #SALVINI TORNA IN SARDEGNA GIOVEDÌ 22 OTTOBRE PER SOSTENERE I CANDIDATI DELLE COMUNALI ++ -