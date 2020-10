Calciomercato Juventus, un top club vuole Dybala: può partire a gennaio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Calciomercato Juventus, un top club vuole Dybala: può partire a gennaio direzione Premier League. Pirlo farà di tutto per trattenerlo Il Calciomercato si è appena concluso dopo una parentesi mai così ampia, dovuta all’emergenza Covid e allo slittamento dei campionati. Il taglio degli introiti televisivi e di botteghino hanno inevitabilmente portato ad un ridimensionamento delle … L'articolo Calciomercato Juventus, un top club vuole Dybala: può partire a gennaio proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020), un top: puòdirezione Premier League. Pirlo farà di tutto per trattenerlo Ilsi è appena concluso dopo una parentesi mai così ampia, dovuta all’emergenza Covid e allo slittamento dei campionati. Il taglio degli introiti televisivi e di botteghino hanno inevitabilmente portato ad un ridimensionamento delle … L'articolo, un top: puòproviene da .

"Sei una testa di calcio, bugiardo, la verità ti difetta!". Sono queste le parole con le quali un tifoso della Juventus ha attaccato Carlo Alvino nel corso della trasmissione 'Porompomperoperò', ...

Il Covid manda il calcio nel pallone: servono 6 miliardi

Crisi pandemica e stadi vuoti stanno mettendo a dura prova il business del calcio e non solo in Italia. Si contrae il giro d'affari e nei prossimi mesi l'industria calcistica dovrà chiedere parecchi s ...

