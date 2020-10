Calcio, Spadafora attacca ancora Cristiano Ronaldo: “Non sia arrogante e bugiardo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non le manda di certo a dire a Cristiano Ronaldo. Dopo la stoccata di ieri, a seguito della positività del fuoriclasse portoghese che, in maniera asintomatica, sta trascorrendo il suo periodo di isolamento in Italia essendo rientrato dal ritiro della sua nazionale in maniera privata, oggi il politico ha rincarato la dose. “La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti – afferma Spadafora – irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio”. Poi precisa: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzonon le manda di certo a dire a. Dopo la stoccata di ieri, a seguito della positività del fuoriclasse portoghese che, in maniera asintomatica, sta trascorrendo il suo periodo di isolamento in Italia essendo rientrato dal ritiro della sua nazionale in maniera privata, oggi il politico ha rincarato la dose. “La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti – afferma– irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio”. Poi precisa: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri ...

Roma, 16 ottobre 2020 - E' botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e il ministro Vincenzo Spadafora. Il calciatore oggi, in una diretta su Instagram, aveva difeso la sua posizione e quella della ...

Calcio, Spadafora attacca ancora Cristiano Ronaldo: “Non sia arrogante e bugiardo”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non le manda di certo a dire a Cristiano Ronaldo. Dopo la stoccata di ieri, a seguito della positività del fuoriclasse portoghese che, in maniera ...

Roma, 16 ottobre 2020 - E' botta e risposta tra Cristiano Ronaldo e il ministro Vincenzo Spadafora. Il calciatore oggi, in una diretta su Instagram, aveva difeso la sua posizione e quella della ...