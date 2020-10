Wonder Woman 1984, Gal Gadot: “Piango di gioia vedendo la prima scena” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gal Gadot ha svelato la sua reazione vedendo la sequenza d'apertura di Wonder Woman 1984, atteso sequel targato DC Comics. Gal Gadot ha svelato la sua reazione vedendo la sequenza d'apertura di Wonder Woman 1984, atteso sequel targato DC Comics la cui uscita è fissata al 14 Gennaio 2021. L'attrice, intervistata da Vanity Fair, ha commentato così la scena, un flashback ambientato sull'isola di Themiscyra: "Ogni volta che vedo quel pezzo mi vengono le lacrime agli occhi - in senso positivo, per l'emozione. Una delle cose più grandi in cui credo è che puoi sognare di diventare qualcosa o qualcuno solo dopo averlo visto. E i ragazzi - beati loro - hanno avuto quell'esperienza dall'inizio, al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Galha svelato la sua reazionela sequenza d'apertura di, atteso sequel targato DC Comics. Galha svelato la sua reazionela sequenza d'apertura di, atteso sequel targato DC Comics la cui uscita è fissata al 14 Gennaio 2021. L'attrice, intervistata da Vanity Fair, ha commentato così la scena, un flashback ambientato sull'isola di Themiscyra: "Ogni volta che vedo quel pezzo mi vengono le lacrime agli occhi - in senso positivo, per l'emozione. Una delle cose più grandi in cui credo è che puoi sognare di diventare qualcosa o qualcuno solo dopo averlo visto. E i ragazzi - beati loro - hanno avuto quell'esperienza dall'inizio, al ...

