Ultime Notizie Roma del 15-10-2020 ore 10:10 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriele Luigina Studio Record di contagio in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia ieri positive hanno fatto registrare un picco di 7332 casi senza precedenti anche il numero di tamponi 152000 il rapporto contagi tamponi è di circa il 400% contro il 38% del giorno peggiore del covid in Italia al 19 marzo le mie sono state 43 in 24 ore 394 e ricoveri nelle terapie Intensive 25 malati in più il totale sale a 539 il virologo crisanti parlando di un look da una Natale per resettare il sistema il premier Conte smorza i toni Ma ricorda che misure restrittive sono già possibili da parte delle regioni anche la Germaniaripari contro l’aumento dei casi di coronavirus saranno Infatti introdotte limitazioni nei contatti delle zone dove le nuove ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriele Luigina Studio Record di contagio in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia ieri positive hanno fatto registrare un picco di 7332 casi senza precedenti anche il numero di tamponi 152000 il rapporto contagi tamponi è di circa il 400% contro il 38% del giorno peggiore del covid in Italia al 19 marzo le mie sono state 43 in 24 ore 394 e ricoveri nelle terapie Intensive 25 malati in più il totale sale a 539 il virologo crisanti parlando di un look da una Natale per resettare il sistema il premier Conte smorza i toni Ma ricorda che misure restrittive sono già possibili da parte delle regioni anche la Germaniaripari contro l’aumento dei casi di coronavirus saranno Infatti introdotte limitazioni nei contatti delle zone dove le nuove ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - fanpage : Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano - sanghi47 : RT @fanpage: Crisanti: “La curva salirà ancora, chiusure necessarie o avremo tante vittime” - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Anziano non autosufficiente esce di notte dalla casa di riposo e muore di freddo: a processo l’amministratrice e l’addet… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Gimbe: “Misure del nuovo Dpcm insufficienti, servono lockdown mirati” Fanpage.it Calabria. È morta la presidente Jole Santelli, lottava contro cancro

15 OTT - È morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La notizia, battuta dalle agenzie, è stata confermata all’Ansa dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e all’Italpress dal vicepresi ...

Santelli morta, il racconto della malattia: «Ho la responsabilità di una Regione. Non posso avere paura»

Una donna capace di decisioni forti, come quando, durante il lockdown andò in controtendenza, disponendo la riapertura di bar e ristoranti in anticipo sul resto d'Italia. Jole ...

15 OTT - È morta la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La notizia, battuta dalle agenzie, è stata confermata all’Ansa dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e all’Italpress dal vicepresi ...Una donna capace di decisioni forti, come quando, durante il lockdown andò in controtendenza, disponendo la riapertura di bar e ristoranti in anticipo sul resto d'Italia. Jole ...