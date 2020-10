Temptation Island, Alberto e Speranza sono tornati insieme? La segnalazione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda la quinta e penultima puntata dell’ottava stagione di Temptation Island e, a fine puntata, abbiamo assistito al falò finale di confronto tra Alberto e Speranza. I due sono fidanzati da sedici anni e hanno voluto partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. In realtà, di più l’amore di Alberto nei confronti di Speranza. A contattare la redazione di Temptation Island, infatti, è stato proprio il trentenne napoletano. I due, nonostante stiano insieme da ben sedici anni, non convivono e lui non ha alcuna intenzione di sposarla. All’interno del villaggio, Alberto, vuole capire se è davvero innamorato di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda la quinta e penultima puntata dell’ottava stagione die, a fine puntata, abbiamo assistito al falò finale di confronto tra. I duefidanzati da sedici anni e hanno voluto partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. In realtà, di più l’amore dinei confronti di. A contattare la redazione di, infatti, è stato proprio il trentenne napoletano. I due, nonostante stianoda ben sedici anni, non convivono e lui non ha alcuna intenzione di sposarla. All’interno del villaggio,, vuole capire se è davvero innamorato di ...

