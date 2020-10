Napoli, ADL fa ricorso alla Corte d’Appello: rischio maxi multa e deferimento del dott. Canonico (Di giovedì 15 ottobre 2020) La sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea ha creato malumore tra la dirigenza partenopea e i calciatori azzurri, i quali, in queste prime uscite stagionali, erano riusciti a non subire nessun gol e portare a casa tutti i punti disponibili. Aurelio De Laurentiis, dopo aver appreso la decisione, subito ha optato per il ricorso alla Corte … L'articolo Napoli, ADL fa ricorso alla Corte d’Appello: rischio maxi multa e deferimento del dott. Canonico Leggi su dailynews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea ha creato malumore tra la dirigenza partenopea e i calciatori azzurri, i quali, in queste prime uscite stagionali, erano riusciti a non subire nessun gol e portare a casa tutti i punti disponibili. Aurelio De Laurentiis, dopo aver appreso la decisione, subito ha optato per il… L'articolo, ADL fad’Appello:del

