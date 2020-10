MOV AI raccoglie 4 milioni di USD grazie a SOMV | in collaborazione con NFX e Viola Ventures

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il sistema operativo MOV.AI è progettato per i produttori di robot e gli sviluppatori ROS, e consente la migliore esperienza possibile diuomo-robot LISBONA, Portogallo, 15 ottobre 2020 /PRNewswire/MOV.AI (www.mov.ai), fornitore di un ambiente di run time e sviluppo ROS di livello enterprise per cobot (robot collaborativi), ha annunciato di aver chiuso un ciclo di finanziamento per 4di USD, portando il capitale totale raccolto a 8di USD. La raccolta fondi è stata condotta dae dagli investitori esistenti NFX e. La soluzione dell'azienda consente la separazione hardware-software per semplificare i processi di sviluppo e implementazione dei sistemi robotici. Il sistema di MOV.AI presenta funzioni uniche ...