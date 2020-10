La Regina Elisabetta torna in pubblico dopo 7 mesi con William. Ed è subito polemica (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Regina Elisabetta, 94 anni, partecipa al primo evento pubblico dopo 7 mesi di isolamento. Al suo fianco ha voluto William, senza Kate Middleton, destinato a succederle sul trono. Ma la prima apparizione della Sovrana scatena le polemiche. Lei e il nipote non indossano la mascherina, come tutto il loro entourage. Il Duca di Cambridge ha raggiunto l’augusta nonna presso il Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) a Porton Down vicino a Salisbury per incontrare gli scienziati impegnati nella ricerca contro il Covid-19. È la prima volta, da 7 mesi, che la Regina si è avventurata fuori dalle sue residenze e che ha incontrato altre persone che non fossero del suo staff. Elisabetta è arrivata ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 ottobre 2020) La, 94 anni, partecipa al primo eventodi isolamento. Al suo fianco ha voluto, senza Kate Middleton, destinato a succederle sul trono. Ma la prima apparizione della Sovrana scatena le polemiche. Lei e il nipote non indossano la mascherina, come tutto il loro entourage. Il Duca di Cambridge ha raggiunto l’augusta nonna presso il Defense Science and Technology Laboratory (Dstl) a Porton Down vicino a Salisbury per incontrare gli scienziati impegnati nella ricerca contro il Covid-19. È la prima volta, da 7, che lasi è avventurata fuori dalle sue residenze e che ha incontrato altre persone che non fossero del suo staff.è arrivata ...

