Juve-Napoli a tavolino | il Governatore piemontese | “Decisione che rispetta le procedure”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Ho partecipato alla stesura delle linee guida dello sport. Credo che decisione rispetti appieno le procedure che l’Italia si è data“. Così ildel Piemonte Alberto Cirio commenta la decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 aallantus per la partita in cui ilnon si è presentato all’Allianz Stadium. “Se si fosse agito diversamente – spiega Cirio ai microfoni di Radio Capital – si sarebbe creato un precedente pericoloso che io credo avrebbe messo a rischio tutto il campionato“. L'articolo, il: “Decisione che ...

Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, è intervenuto in radio per commentare il 3-0 a tavolino a favore della Juventus. Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, ha rilasciato ...15/10/2020 - La reazione del Napoli si traduce in uno scarno comunicato, ma dalla posizione netta. La risposta del club di De Laurentiis alla sentenza del Giudice Sportivo che ha dato la vittoria a ...