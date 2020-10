Immuni non funziona in Veneto ma guai a contraddire il capo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La domanda che corre veloce sui social, negli androni degli ospedali come nelle redazioni dei giornali è ma perché Luca Zaia non ha scaricato né fatto scaricare ai suoi dirigenti Ulss l’app Immuni? Un errore grave, incomprensibile! Pure è presto detto: voleva scaricassero l’app regionale, quella col leone di San Marco, quella per cui se ti muovi e sbadatamente esci dai confini del Veneto stop, non funziona più… Già lo ha detto e ripetuto più volte: nello “Zaiastan” non si contraddice il capo, si riceve l’informazione e la si dà per scontata. Poi si sarà reso conto lui stesso che l’app regionale è un insulto al buon senso – quasi un ossimoro – così è rimasta una delle tante scemenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La domanda che corre veloce sui social, negli androni degli ospedali come nelle redazioni dei giornali è ma perché Luca Zaia non ha scaricato né fatto scaricare ai suoi dirigenti Ulss l’app? Un errore grave, incomprensibile! Pure è presto detto: voleva scaricassero l’app regionale, quella col leone di San Marco, quella per cui se ti muovi e sbadatamente esci dai confini delstop, nonpiù… Già lo ha detto e ripetuto più volte: nello “Zaiastan” non si contraddice il, si riceve l’informazione e la si dà per scontata. Poi si sarà reso conto lui stesso che l’app regionale è un insulto al buon senso – quasi un ossimoro – così è rimasta una delle tante scemenze ...

