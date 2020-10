I ‘senza vergogna’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) Distinguere il piano politico da quello umano. Nell’epoca dei social tutto questo sembra diventato impossibile. A dimostrarlo sono alcuni commenti arrivati dopo la notizia della morte di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria che si è spenta questa notte (a 51 anni) nella sua casa di Cosenza. La sua vita, oltre alla politica, è stata segnata dalla lotta contro il cancro. Una vicenda strettamente privata che non le ha impedito di impegnarsi attivamente e di vincere le elezioni Regionali nel gennaio scorso. Ma da una parte c’è la politica, dall’altra c’è la vita. E, ancora una volta, i social hanno dato sfoggio di quanto ci si sia avviati verso una deriva senza senso con gli insulti Jole Santelli (e non solo). LEGGI ANCHE > È morta Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria Una minoranza, ma molto rumorosa. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Distinguere il piano politico da quello umano. Nell’epoca dei social tutto questo sembra diventato impossibile. A dimostrarlo sono alcuni commenti arrivati dopo la notizia della morte di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria che si è spenta questa notte (a 51 anni) nella sua casa di Cosenza. La sua vita, oltre alla politica, è stata segnata dalla lotta contro il cancro. Una vicenda strettamente privata che non le ha impedito di impegnarsi attivamente e di vincere le elezioni Regionali nel gennaio scorso. Ma da una parte c’è la politica, dall’altra c’è la vita. E, ancora una volta, i social hanno dato sfoggio di quanto ci si sia avviati verso una deriva senza senso con gli insulti Jole Santelli (e non solo). LEGGI ANCHE > È morta Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria Una minoranza, ma molto rumorosa. ...

