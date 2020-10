Frittata con fave patate e cipolle (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa ricetta per la Frittata con fave patate e cipolla è veramente deliziosa, un piatto unico e saporito assolutamente da provare. Comoda quando volete preparare una ricetta rapida e facile, ma allo stesso tempo molto originale. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 200 g di fave sgusciate300 g di patate1 cipolla grande8 uova30 g di pecorino romanoSale fino q.b.Olio extravergine d’olivaPepe nero macinato Iniziate la preparazione della mettendo un tegame con l’acqua sul fuoco e attendendo che l’acqua arrivi ad ebollizione. Intanto sgusciate le fave e quando l’acqua sarà arrivata a temperatura sbollentate per 3 minuti, poi scolate e attendete che si raffreddino. Intanto sbucciate anche ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020) Questa ricetta per lacone cipolla è veramente deliziosa, un piatto unico e saporito assolutamente da provare. Comoda quando volete preparare una ricetta rapida e facile, ma allo stesso tempo molto originale. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 200 g disgusciate300 g di1 cipolla grande8 uova30 g di pecorino romanoSale fino q.b.Olio extravergine d’olivaPepe nero macinato Iniziate la preparazione della mettendo un tegame con l’acqua sul fuoco e attendendo che l’acqua arrivi ad ebollizione. Intanto sgusciate lee quando l’acqua sarà arrivata a temperatura sbollentate per 3 minuti, poi scolate e attendete che si raffreddino. Intanto sbucciate anche ...

