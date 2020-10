«DOC - Nelle tue mani» | le nuove puntate e un videomessaggio ai fan

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quando Doc -tueè andato in onda con le sue prime putate, noi eravamo in lockdown e lo stesso aveva bloccato la chiusura degli ultimi episodi della stagione. Cast e produzione temevano che partire in quel periodo avrebbe potuto turbare quasi gli animi, invece lo show, ha subito conquistato tutti, col plauso anche di chi stava in prima linea negli ospedali contro il Covid19. Merito del lavoro di gruppo e della storia, che con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, primario che perde la memoria in seguito a un attentato alla sua vita, si ispira alla vicenda reale di Pierdante Piccioni, che a causa di una grave amnesia dopo un incidente in auto, si è trovato, non solo a dover ricostruire la propria vita e la propria identità, ma anche a riprendere parte degli studi ampliamente conclusi e a ...