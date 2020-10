Covid nella Valle dell’Irno: i casi comune per comune (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Arriva a quota trenta il totale dei casi positivi nel comune di Baronissi, interessato la scorsa settimana dal mini focolaio partito da una palestra. Un nuovo caso riguarda ancora un alunno. Si tratta di uno studente della scuola media “Villari” la cui classe già in precedenza era stata chiusa e messa in quarantena dall’Asl. Sono, invece, 19 i casi nel comune di Mercato San Severino che ieri ha registrato due nuovi positivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare di un altro contagio già rilevato nei giorni scorsi. A Fisciano tira un sospiro di sollievo la comunità guidata dal sindaco Vincenzo Sessa. Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dall’Asl che ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Arriva a quota trenta il totale deipositivi neldi Baronissi, interessato la scorsa settimana dal mini focolaio partito da una palestra. Un nuovo caso riguarda ancora un alunno. Si tratta di uno studente della scuola media “Villari” la cui classe già in precedenza era stata chiusa e messa in quarantena dall’Asl. Sono, invece, 19 ineldi Mercato San Severino che ieri ha registrato due nuovi positivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare di un altro contagio già rilevato nei giorni scorsi. A Fisciano tira un sospiro di sollievo la comunità guidata dal sindaco Vincenzo Sessa. Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dall’Asl che ha ...

