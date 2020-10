“Chierichetti del Papa”, iniziato il processo per abusi all’interno del Vaticano (Di giovedì 15 ottobre 2020) In seguito all’inchiesta “chierichetti del Papa” è iniziato il processo per i presenti abusi sui minori compiuti all’interno del Vaticano Lo scandalo che si è abbattuto sullo stato Pontificio sta prendendo sempre più forma. Dopo approfondite indagini e un calderone di polemiche che ha avuto un richiamo a livello globale, il processo per gli abusi subiti dagli allievi del Preseminario San Pio X è finalmente cominciato. I due imputati sono Don Gabriele Martinelli 27 anni ex allievo del Preseminario, accusato di abusi sessuali sui compagni e Don Enrico Radice 71 anni rettore del Preseminario al tempo dei fatti. Quest’ultimo è incriminato di favoreggiamento. Presente dinanzi al Tribunale ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) In seguito all’inchiesta “chierichetti del Papa” èilper i presentisui minori compiuti all’interno delLo scandalo che si è abbattuto sullo stato Pontificio sta prendendo sempre più forma. Dopo approfondite indagini e un calderone di polemiche che ha avuto un richiamo a livello globale, ilper glisubiti dagli allievi del Preseminario San Pio X è finalmente cominciato. I due imputati sono Don Gabriele Martinelli 27 anni ex allievo del Preseminario, accusato disessuali sui compagni e Don Enrico Radice 71 anni rettore del Preseminario al tempo dei fatti. Quest’ultimo è incriminato di favoreggiamento. Presente dinanzi al Tribunale ...

