Call Of Duty Mobile: un aggiornamento speciale per il primo anno del gioco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Call of Duty: Mobile festeggia un anno di vita e Activsion rilascia un aggiornamento speciale. Disponbili anche vari contenuti Halloween e altre vecchie modalità che faranno la gioia degli affezionati della saga Call of Duty: Mobile ha debuttato un anno fa esattamente in questo giorno, il 15 ottobre, e Activision festeggia il gioco rilasciando un aggiornamento che introduce molti nuovi contenuti. L’Anniversary udpate è già disponibile su Android e iOS. Activision ha dichiarato mediante i suoi portavoce che esso rappresenta “la più grande aggiunta di contenuti mai vista per il gioco in questione”. Andiamo a ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 ottobre 2020)offesteggia undi vita e Activsion rilascia un. Disponbili anche vari contenuti Halloween e altre vecchie modalità che farla gioia degli affezionati della sagaofha debuttato unfa esattamente in questo giorno, il 15 ottobre, e Activision festeggia ilrilasciando unche introduce molti nuovi contenuti. L’Anniversary udpate è già disponibile su Android e iOS. Activision ha dichiarato mediante i suoi portavoce che esso rappresenta “la più grande aggiunta di contenuti mai vista per ilin questione”. Andiamo a ...

