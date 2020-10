Burocrazia - Stop ai collaudi Gpl e ganci traino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Primi effetti del cosiddetto decreto Semplificazioni. Dopo la soppressione della comunicazione cartacea di avvenuta decurtazione dei punti, si passa a modifiche più incisive sulla vita degli automobilisti e sulloperatività delle sedi provinciali della Motorizzazione civile: per esempio, linstallazione del gancio traino e la sostituzione dei serbatoi del Gpl non saranno più soggetti a collaudo. Lo ha anticipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega alla Motorizzazione civile Gianni Cancelleri, nel corso di unaudizione in commissione alla Camera: " intenzione del governo eliminare la visita e prova sullinstallazione dei ganci traino e sulla sostituzione dei serbatoi Gpl".In arrivo il decreto ministeriale. Il decreto ministeriale che sopprime il collaudo in motorizzazione, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 ottobre 2020) Primi effetti del cosiddetto decreto Semplificazioni. Dopo la soppressione della comunicazione cartacea di avvenuta decurtazione dei punti, si passa a modifiche più incisive sulla vita degli automobilisti e sulloperatività delle sedi provinciali della Motorizzazione civile: per esempio, linstallazione dele la sostituzione dei serbatoi del Gpl non saranno più soggetti a collaudo. Lo ha anticipato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega alla Motorizzazione civile Gianni Cancelleri, nel corso di unaudizione in commissione alla Camera: " intenzione del governo eliminare la visita e prova sullinstallazione deie sulla sostituzione dei serbatoi Gpl".In arrivo il decreto ministeriale. Il decreto ministeriale che sopprime il collaudo in motorizzazione, ...

